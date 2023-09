Qarabağdakı separatçıların keçmiş "dövlət naziri" Ruben Vardanyanın Ermənistana gedərkən həbs edildiyi iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Bundan başqa, Vardanyanın həyat yoldaşı Veronika Zonabend də erməni mətbuatına açıqlamasında əri ilə əlaqə saxlaya bilmədiyini bildirib.

