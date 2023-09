Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub.

Bu barədə Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, görüşdə iki ölkə arasında münasibətlər və regional məsələlər müzakirə olunub.

