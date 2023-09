ADA Universitetində jurnalistlər üçün təlim keçirilib

ADA Universitetində jurnalistlərə "Xarici siyasət üzrə ixtisaslaşmış jurnalistlərin xəbər qaynaqları: Azərbaycanın xarici siyasəti və beynəlxalq münasibətlərdə yeni reallıqlar” mövzusunda təlim keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlim Medianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

Təlimdə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya siyasəti sektorunun müdiri Cavid Musayev və Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti idarəsinin rəhbəri Ayxan Hacızadə, ADA Universitetinin prorektoru və Diplomatiya və İnkişaf İnstitutunun direktoru Fariz İsmayılzadə təlimçi qismində çıxış ediblər.

