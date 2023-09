1 milyard avroluq imza - "Real" sürpriz həmlə etdi

"Real Madrid" fransız ulduzu Eduardo Kamavinqa ilə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni müqavilədə futbolçunun maaşının xeyli artırılması nəzərdə tutulub. İspaniya mətbuatı Camavinqanın sərbəst qalma məbləğinin 1 milyard avro olacağını yazıb. Tərəflərin detalları razılaşdırdığı deyilir.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” 2021-ci "Renn"dən 31 milyon avro qarşılığında heyətinə qatdığı 20 yaşlı futbolçu ilə 6 illik müqavilə imzalayıb. Bununla belə, "Real" futbolçunun başqa kluba transferinin qarşısını almaq üçün 1 milyard avroluq sərbəst qalma bəndini əlavə edərək müqaviləyə yeniləyir. Eduardo Camavinga bu mövsüm "Real Madrid"in heyətində La Liqa və Çempionlar Liqasında 8 matçda meydana çıxıb.

