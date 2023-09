Ceyhun Bayramov Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri, deputat Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" hesabında yazıb.

"Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü, vətənpərvər və xeyirxah əməlləri ilə hər zaman seçilən Qənirə xanım Paşayevanın vaxtsız vəfatı hər birimizi dərindən sarsıtdı. Mərhuma Allahdan rəhmət diləyir və ailəsinə səbr arzu edirəm. Allah rəhmət eləsin!", - paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.