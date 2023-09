Sabiq milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudov uzun müddət sonra ilk dəfə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Riad Əhmədovla vida mərasiminə qatılıb.

Qeyd edək ki, E.Mahmudov 2004-2015-ci illərdə MTN-ə rəhbərlik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.