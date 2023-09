"Qarabağ" azarkeşlərinə müraciət etdi

"Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 2-ci turuna "Hekken"ə (İsveç) qarşı səfərdə keçirəcəkləri matçla əlaqədar azarkeşlərinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub komandanı dəstəkləmək istəyən azarkeşlər üçün ayrılmış biletlərin (1800 ədəd) oyun günü - oktyabrın 5-i yerli vaxtla 19:00-dan etibarən qarşılaşmanın keçiriləcəyi "Ullevi" stadionunda 8-ci qapının qarşısında satılacağını qeyd edib. Biletin qiyməti: 22 avro təşkil edəcək.

Azarkeşlərin bilet almağa gələrkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi götürməyi tələb olunur.

Qeyd edək ki, "Hakken" - "Qarabağ" görüşü oktyabrın 5-i Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.