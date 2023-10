Araik Arutyunyan, Cəlal Arutyunyan beynəlxalq axtarışa verildi

“Araik Arutyunyan, Cəlal Arutyunyan beynəlxalq axtarışa verilib”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Vətən müharibəsi zamanı Gəncənin dinc əhalisinin raket zərbələri ilə atəşə tutulması və mülki əhalinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı həmin dövrdə David Babayan, Araik Arutyunyan, Cəlal Arutyunyan beynəlxalq axtarışa verilib: “Onlardan biri artıq həbsədədir və barəsində istintaq gedir. Yaxın zamanlarda Azərbaycan ictimaiyyəti bunlar və digərləri barədə ətraflı məlumat alacaq”.

