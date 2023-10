NASA Azərbaycanda tədqiqatlar aparmaq istəyir

ABŞ-ın mülki kosmik proqramlarını həyata keçirmək üçün yaradılmış icraedici dövlət agentliyi NASA Azərbaycanda tədqiqatlar aparmaqda maraqlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NASA-nın beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Cimm Rasl Bakıda keçirilən 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresində bildirib.

"Azərbaycan kosmik coğrafiya baxımından yenidir. Bakıda keçirilən bu tədbir gənclər üçün böyük motivasiya olacaq. Əminəm ki, Azərbaycan gəncləri arasında kosmik sahəyə maraq daha da artacaq", - deyə NASA rəsmisi əlavə edib.

