Azərbaycan idmançılarının növbəti reytinq cədvəli açıqlandı

Gənclər və İdman Nazirliyi Olimpiya idman növləri üzrə milli komandaların üzvlərinin oktyabrın 1-nə olan reytinq cədvəlini açıqlayıb.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, siyahının ilk pilləsində bədii gimnast Zöhrə Ağamirova qərarlaşıb. Onun aktivində ya 610 xal var.

Bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası 540 xalla ikincidir. Stend atıcılığı üzrə qarışıq yığma (MİX) isə üçüncü sırada yer alıb.

Qeyd edək ki, reytinq xallarının hesablanması Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara əsasən aparılır. Növlər üzrə beynəlxalq yarışlar öz reytinqinə əsasən 5 kateqoriyaya bölünür və həmin yarışlarda tutulan yerlərə uyğun olaraq xallar hesablanır.

