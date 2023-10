Kosovonun Baş naziri Albin Kurti Serbiyanın regional əməkdaşlığa maraqlı olmadığını vurğulayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Serbiya Kosovonun ərazisini ilhaq etmək üçün hərbi planlar üzərində işləyir. Kurti bəyan edib ki, Qərbi Balkanlardakı altı ölkə regional əməkdaşlığa və iqtisadi inteqrasiyaya sahib olmaq üçün demokratiya üsulunu seçməlidir.

“Biz gələcək üçün razılığa gəlmək üçün Brüsseldə dialoq masası arxasında və Berlin Prosesi Sammitində oturarkən, Serbiya bir həftə əvvəl gördüyümüz kimi ərazimizi ilhaq etmək üçün hərbi planlar üzərində işləyir. Bu, şimal qonşumuzun AB üzvlüyü üçün regional əməkdaşlığa maraqlı olmadığını göstərir”.

