"Qalatasaray"dan İngiltərədə tarixi qələbə

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turuna start verilib.

Metbuat.az bildirir ki, ilk gündə 4 qrupda 8 qarşılaşma baş tutub.

Türkiyənin turnirdəki təmsilçisi “Qalatasaray” İngiltərədə “Mançester Yunayted”i məğlub edib. Günün mərkəzi matçında isə İspaniyanın “Real” klubu İtaliyada yerli “Napoli”yə qalib gəlib.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, II tur

3 oktyabr

A qrupu

“Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Qalatasaray” (Türkiyə) – 2:3

“Kopenhagen” – “Bavariya” (Almaniya) – 1:2

Xal durumu: “Bavariya” - 6, “Qalatasaray” - 4, “Kopenhagen” - 1, “Mançester Yunayted” - 0

B qrupu

“Lans” (Fransa) - “Arsenal” (İngiltərə) – 2:1

PSV (Niderland) - “Sevilya” (İspaniya) – 2:2

Xal durumu: “Lans” – 4, “Arsenal” - 3, “Sevilya” – 2, PSV - 1

C qrupu

“Union” (Berlin, Almaniya) - “Braqa” (Portuqaliya) – 2:3

“Napoli” (İtaliya) – “Real” (İspaniya) – 2:3

Xal durumu: “Real” – 6, “Napoli” - 3, “Braqa” - 3, “Union” - 0

D qrupu

“Zaltsburq” (Avstriya) - “Real Sosyedad” (İspaniya) – 0:2

“İnter” (İtaliya) - “Benfika” (Portuqaliya) – 1:0

Xal durumu: “Real Sosyedad” - 4, “İnter” - 4, “Zaltsburq” - 3, “Benfika” - 0

Qeyd edək ki, E, F, G və H qruplarında II turun oyunları oktyabrın 4-də keçiriləcək.

