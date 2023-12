Külli miqdarda qaçaqmalın ölkəyə gətirilməsi cəhdinin qarşısı alındı

Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat şöbəsinə Moskva-Bakı aviareysi ilə dərman vasitələri, xəz dəri məmulatları, mobil telefonların və digər malların gömrük nəzarətindən yayındırılmaqla ölkə ərazisinə gətiriləcəyi barədə məlumat daxil olub.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, əməliyyat qrupu tərəfindən həmin malları gətirən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı “yaşıl kanal” vasitəsilə gömrük zonasını tərk edərkən baxış keçirilməsi məqsədilə ona məxsus əl yükləri gömrük yoxlamasına cəlb edilib.

Baxış zamanı şəxsə məxsus çantalardan 13 ədəd xəz dəri məmulatları, 6 ədəd “İphone” markalı mobil telefon, 200 ədəd iynə (botoks), 85 ədəd müxtəlif növ dərman preparatları, 18 qutu elektron tütün məmulatı, 68 ədəd qəylan tütünü, 6 dəst Almaniya istehsalı olan qab-qacaq, müxtəlif növ elektronik əşyalar və yeyinti məhsulları aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

