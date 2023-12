Bu 3 bürc Əjdaha ilində VARLANACAQ: Pul qabıları dolub-daşacaq

Gələn il pulsuzluq dərdi çəkməyəcək, maddi problemlərdən uzaq yaşayacaq bürclər bəlli olub.

Metbuat.az əjdaha ilində varlanacaq üç bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Siyahıya Şir bürcü liderlik edir. Uzun müddətdir maddi çətinlik yaşayan Şirlər 2024-cü ildə çox çalışıb qısa müddətdə zəhmətlərinin bəhrəsini alacaqlar.

Ancaq şirlər üçün kiçik bir xəbərdarlıq var. Həddindən artıq iddialı olmaq və işə diqqət yetirməklə sağlamlığınıza laqeyd yanaşmayın. Fiziki və ruhi sağlamlığınızı qoruyun.

Qətiyyət və zəhmət dedikdə ağlımıza gələn Qız bürcləri 2024-cü ildə xoşbəxt olacaqlar. Qızlar üçün bu il onların gözlədiklərindən də yaxşı keçəcək. Tez-tez akademik işlərə diqqət yetirəcək Qızlar, yenidən təhsil alaraq özlərini təkmilləşdirə bilərlər. Bu ilin son rübü böyük ehtimalla çox çalışacaq Qızlar pul da tapacaqlar.

Astroloqlar Əjdaha ilində Dolça bürcünün müsbət maliyyə nəticələri olacağının proqnozlaşdırırlar. Xüsusilə aprel və may aylarında yan gəlir əldə edə biləcəklər. Dolçalar da bu il qazanacaqları sayəsində uzunmüddətli investisiyalar edə biləcəklər.

Aidə / Metbuat.az

