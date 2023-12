Azərbaycanəsilli iş adamı Qod Nisanova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən milyarderin atası Semyon Nisanov bu gün Moskvada dünyasını dəyişib.

Mərhumun dəfn mərasimi Rusiyada keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Semyon Nisanov vaxtı ilə Qubadakı ən böyük konserv zavodunun direktoru olub.

Allah rəhmət eləsin!

