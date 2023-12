Prezidentlə forum iştirakçısı arasında MARAQLI DİALOQ – VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün ADA Universitetində “Qarabağ: 30 ildən sonra evə dönüş. Nailiyyətlər və çətinliklər” mövzusunda forum keçirilib.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə xarici qonaq arasında maraqlı dialoq yaşanıb.

Belə ki, qonaq Prezidentə sual vermək üçün mikrofona yaxınlaşıb. O, İlham Əliyevə müraciət edərək, “Mən sizin qeyd etdiyiniz gözəl ölkələrdən birindənəm” deyə bildirib.

İlham Əliyev isə qonağa “onda niyə belə uzaq oturmuşdunuz?” deyə cavab verib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

