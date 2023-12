Əməkdar artist Könül Kərimova və müğənni Hacı Nazim Məmmədovun sosial şəbəkədə paylaşdığı foto müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, şəkildə ifaçıların bir-birini öpmək istədiyi əks olunub.

Görüntülərə izləyicilər tənqidlər yazıblar. Kərimova "Yaşının bu vaxtında bu nədir" şərhini yazan istifadəçiyə "Hə.. Demə, demə" cavabını verib.

