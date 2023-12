“Bakı Metropoliteni” zəlzələ ilə bağlı məlumat yaydı

“Paytaxt ərazisində baş vermiş zəlzələ Bakı metropoliteninin fəaliyyətinə təsir göstərməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Bakı Metropoliteni” QSC məlumat yayıb.

“Qatarlar normal qrafik üzrə hərəkət edir, qurğu və avadanlıqlar işlək vəziyyətdədir.

“Bakı Metropoliteni” QSC rəhbərliyinin tapşırığına uyğun olaraq, metropoliten infrastrukturuna daxil olan bütün qurğu və avadanlıqlara, xüsusən yerüstü sahələrə, o cümlədən elektrik depolarının infrastrukturuna və yol təsərrüfatlarına növbədənkənar baxış keçirilir”, - rəsmi məlumatda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.