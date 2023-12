Nömrədəki “C”ni “O” edən sürücü cəzalandırıldı - FOTO

Avtomobilin nömrəsinə müdaxilə edən sürücü cəzalandırılıb.

Baş DYP İdarəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, "Toyota Prius" markalı 77-DC-247 nömrə nişanlı avtomobilin seriyasında C hərfini O edərək cərimələrdən yayınmağa çalışan sürücü müəyyən edilib. Sürücü Bəhruz Məmmədov yol polisi tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilib.

DYP-dən bildirilib ki, B.Məmmədov barəsində 050-8000-902 whatsapp nömrəsinə gələn müraciət əsasında tədbir görülüb: "Belə hallara yol verən şəxslər barəsində ciddi tənbeh tədbirləri davam etdiriləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.