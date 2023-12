Qəzzada ölən fələstinlilərin sayı 17 mini keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlikdən bildirilib ki, İsrail ordusu ilə HAMAS dəstələri arasında döyüşlər gərginləşəndən indiyə qədər olan dövrdə ölən fələstinlilərin sayı 17 mini keçib və onların yarıdan çox hissəsi qadınlarla uşaqlardır.



