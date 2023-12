Bu gün Premyer Liqada 16-cı tur başlayır

Bu gün Premyer Liqada 16-cı tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir görüş keçiriləcək.



Turun açılış matçında lider “Qarabağ” 3-cü pillədə yer alan "Sumqayıt"ın qonağı olacaq. Oyun saat 19:30-da başlayacaq.

Turun digər görüşləri dekabrın 9-da və 10-unda keçiriləcək.

8 dekabr

Premyer Liqa, 16-cı tur

19:30. “Sumqayıt” – “Qarabağ”

“Kapital Bank Arena”

9 dekabr

15:00."Qəbələ" - "Kəpəz"

Qəbələ şəhər stadionu

17:00."Zirə" - "Araz-Naxçıvan"

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

10 dekabr

15:00."Sabah" - "Səbail"

"Bank Respublika Arena"

18:00."Neftçi" - "Turan Tovuz"

"Neftçi" Arena".

