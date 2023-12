"Sosial mediada yayılan videogörüntülərə görə, dünənki zəlzələdən sonra Səngəçalda Otman Bozdağ vulkanına yaxın ərazidə qala divarları üzə çıxıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, APA-nın sorğusuna cavab olaraq Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən verilən xəbərə görə, məlumatın həqiqi olub-olmamasını yoxlamaq üçün hazırda əraziyə mütəxəssis qrupu göndərilib.

"Əraziyə baxışdan sonra mətbuata əlavə məlumat veriləcək", - məlumatda vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.