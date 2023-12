ATV-nin “7 Tamam” verilişinin növbəti qonağı Rəqqasə Fatimə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, canlı yayımda robotun suallarını cavablandırarkən maşının yandığını etiraf edib.

“10 ildən çoxdur maşın idarə edirəm. Hələ maşınlarım məni yolda qoymayıb. Maşınımın gözəlliyi üçün işıqlar əlavə etmişdim. Bunlara görə qığılcım yarandı və maşınım yolda gedə-gedə yandı”.

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.