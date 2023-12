Elm və təhsil nazirinə yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Bu vəzifəyə Əliyev Elnur Qəzənfər oğlu təyinat alıb. O, həmçinin Təhsil İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edir.

Nazirin digər əmri ilə Elvin Rüstəmov isə Aparat rəhbərinin müavini təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.