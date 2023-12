Aktyor Anar Şükürov tanınmış meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qardaşı imiş.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Xəzər axşamı" verilişində açıqlama verilib. Anar Şükürov "Xəzər axşamı" verilişində meyxanaçının ona verdiyi dəstəkdən danışıb. O bildirib ki, əvvəllər meyxana deməyə cəhd etsə də, bu onda alınmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.