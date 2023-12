Viktor Orban: "Aİ Ukraynanı üzvlüyə qəbul etməyə hazır deyil"

Macarıstanın baş naziri Viktor Orban Avropa İttifaqının (Aİ) Ukraynanı üzvlüyə qəbul etməyə hazır olmadığnı açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə V.Orban Fransanın “Le Point” jurnalına müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, Avropa Komissiyasının Kiyevin üzvlük üçün yeddi ilkin şərtdən dördünü yerinə yetirməsi barədə məlumat doğru deyil.

V.Orban, həmçinin Ukraynanın dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri olduğunu söyləyib: “Biz üzvlüklə bağlı danışıqlar prosesinə başlamağa qərar verə bilmərik”.

