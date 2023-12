Bakıda “Toyota Prius” markalı avtomobilin sürücüsü diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, paytaxtda vaxtaşırı qəzalarda iştirakla gündəmə gələn “Prius” bu dəfə “unikal” vəziyyətdə kameraya düşüb - avtomobilin sürücüsü "Prius"la pilləkənlərdən enmək qərarına gəlib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

