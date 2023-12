Xankəndi şəhər stadionunda təmir-bərpa işləri davam edir.

Tribunalarda yeni oturacaqların bir hissəsi artıq quraşdırılıb. Bundan başqa stadionun daxilindəki otaqlar da müasir standartlara uyğun təmir olunur.

Qeyd edək ki, Azərbaycan kuboku çərçivəsində “Qarabağ” - MOİK matçının məhz bu stadionda keçiriləcəyi gözlənilir. Qarşılaşma dekabrın 21-də olacaq.

Metbuat.az “Baku TV”yə istinadən stadionun görüntülərini təqdim edir:

