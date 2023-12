Zelenskidən yeni müdafiə paketi barədə açıqlama

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sosial media hesabındakı paylaşımında Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla telefonla danışdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski bildirib ki, görüş zamanı o, Makronu cəbhə xəttində baş verənlər barədə məlumatlandırıb və hərbi dəstəyə görə təşəkkür edib. Ukraynanın prioritet ehtiyaclarını və ölkəsinin atəş gücünü əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq Fransanın yeni müdafiə paketini müzakirə etdiklərinə dair məlumatı paylaşan Zelenski, ukraynalı pilotları qəbul etməyə razılıq verdiyi üçün Fransaya təşəkkür edib.

"Rusiyanın bütün maneələrinə baxmayaraq, hazırda 7,5 milyon ton yükün daşındığı taxıl dəhlizinin işləməsi haqqında məlumat verdim. Avropa Şurası sammitində Ukraynanın Aİ-yə üzvlük danışıqlarının başlamasının vacibliyini də vurğuladım”- Zelenski deyib.

