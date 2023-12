Türkiyə Superliqasından ikinci liqaya düşən və iqtisadi problemlərlə üzləşən "Giresunspor" 1-ci Liqada rəqiblərindən geri qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sakaryaspor”a məğlub olan "Giresunspor"un çalışdırıcısı Mehmet Biri canlı yayımda göz yaşlarına hakim ola bilməyib. "Xahiş edirəm, yalvarıram, bu komandaya diqqət yetirin. Heyətimiz məhduddur, lütfən, siyasətçilər transferlər üçün bizə kömək edin" - Mehmet Biri deyib.

Qeyd edək ki, "Giresunspor" ikinci liqanın aşağı yerlərində qərarlaşıb.

