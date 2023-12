İsrail ordusu Qəzza zolağında daha 4 əsgərin öldüyünü açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada ordunun Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olan hərbçilərin sayının 430-a yüksəldiyi qeyd edilib.

Qeyd edək ki, HƏMAS-ın İsrailə hücumundan sonra İsrail cavab əməliyyatları təşkil edib. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində Qəzzada ölənlərin sayı 15 minə çatıb.

