Şimali Koreya lideri Kim Çen In 5-ci Milli Analar Konfransına qatılan Koreya Uşaqları Assosiasiyasının üzvləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirə qatılan Şimali Koreyalı tələbələr Kim Çen Inı mühasirəyə alaraq sevgilərini nümayiş etdiriblər. Kim Çen Inın çaşqın halı kameralar tərəfindən lentə alınıb. Şimali Koreyalı qız tələbələrin Kim Çen Inı qucaqlayıb sevincdən ağladığı anlar kameralar tərəfindən lentə alınıb.

