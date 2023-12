Əbdülvahab Salamzadə küçəsində körpünün üzərində yolun sağ zolağında yaranan çökmə səbəbindən küçənin hər iki istiqamətində və “Qələbə” dairəsində sıxlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Sürücülərdən nəzərə almaları xahiş edilir.

Qeyd edək ki, başqa məlumata görə, çökmə nəticəsində azı 4 avtomobilə ziyan dəyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.