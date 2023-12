Müğənni Samir Bağırovun yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl plastik əməliyyat etdirən sənətçinin üzündəki dəyişikliklər diqqətdən qaçmayıb.

Bağırov eyni zamanda saçlarını da kəsdirib və onları tünd rəngə boyatdırıb.

