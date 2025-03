Müğənni Mina Hüseyndən sevənlərinə şad xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi çox sevilən "Lay lay" ifasına 5 il sonra yeni nəfəs verib.

Belə ki, ifaçı bəstənin remix versiyasını təqdim edib.

Xatırladaq ki, sözügedən mahnı 5 il əvvəl 2 milyondan çox baxış sayı toplayıb. Mina, ifasının bu versiyasının da seviləcəyini bildirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.