Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın Qazax rayonu ilə Ermənistanın İcevan rayonunun sərhədində əsir mübadiləsi həyata keçirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda saxlanılan 32 erməni hərbçi qarşı tərəfə verilib. Həmçinin Ermənistanda saxlanılan 2 əsgərimiz geri qaytarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.