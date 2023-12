Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva bir neçə gün öncə ağır qəza keçirib.

Metbuat.az "olay.az"a istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şossesində hərəkət halında olan avtomobil qarşıda sürətini azaltmış maşınla toqquşub.

Nəticədə isə zəncirvari qəza baş verib.

Avtomobil tamamilə sıradan çıxsa da, sənətçi xəsarət almayıb.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

