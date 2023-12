Azərbaycanın Xalq artisti Ramiz Məlik dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum ll Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.

10:43

Xalq artisti Ramiz Məliklə vida mərasimi Heydər məscidində baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının mətbuat katibi Cavid Zeynallı məlumat verib.

Vida mərasimi saat 13:00-da keçiriləcək.

Xalq artisti II Fəxri xiyabanda dəfn ediləcək.

