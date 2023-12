Avopa İttifaqına üzv 27 ölkənin dövlət və hökumət başçılarını Brüsseldə bir araya gəliblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, Aİ Liderlər Sammitinə Avropa Şurasının sədri Şarl Mişel sədrlik edir.

Sammitdə Ukrayna, İsrail-Fələstin münaqişəsi, həmçinin büdcə məsələlərini müzakirə ediləcək.

