Evdə bunu edənlər 2000 manat məbləğində CƏRİMƏ OLUNACAQLAR - VİDEO

Həftəsonunu ailənlə keçirmək istəyirsən, lakin səhəri qonşunun yaratdığı səs-küylə açırsan. Elə bütün günün də həmin gərginliklə davam edir. Üstəlik qonşudan gələn dava-dalaş səsi əsəbləri tarıma çəkir. Yəqin ki, belə halla qarşılaşanlar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanunvericilikdə bununla bağlı müddəalar mövcuddur. Əgər baş verən bu cür hadisələr dözülməz dərəcədədirsə, bu zaman qonşu cərimə oluna bilər. Belə olan halda fiziki şəxslər 150 manatdan 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər isə 2000 manatdan 2500 manata qədər cərimə oluna bilərlər.

Daha ətraflı video-material:

