Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, ABŞ-dən tədarükü gözlənilən F-16 qırıcı təyyarələri ilə bağlı irəliləyiş var.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Ərdoğan bildirib ki, ABŞ dövlət başçısı Cozef Baydenlə telefon danışığının əsas mövzularından biri də bu idi: “Həmkarım dedi ki, İsveçin NATO-ya üzvlüyünü ratifikasiya etməyimizi gözləyirlər. Biz də bildirdik ki, İsveç terrorçuları himayə etməsə, üzvlüyü təsdiqləyə bilərik”.

