Aparıcı və aktrisa Kəmalə Piriyeva yeni fotoları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirlərin birinə qatılan sənətçini dekolteli libasla pozalar verib. Onun görüntüsü sosial media izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

