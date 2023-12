Küveytin vəliəhdi Şeyx Maşaal əl-Əhməd əs-Sabah yeni əmir elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Küveytin dövlət televiziyası məlumat yayıb.

Onun 83 yaşı var.

Qeyd edək ki, bu gün Küveyt əmiri Nəvaf əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabah 86 yaşında vəfat edib. Küveytin keçmiş vəliəhd şahzadəsi Şeyx Nəvaf 3 il öncə 91 yaşında vəfat edən ögey qardaşı Şeyx Səbah Əl-Əhməd Əs-Sabahın yerinə keçmişdi.

