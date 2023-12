Yaxın günlərdə bəxti gətirəcək 3 BÜRC

Astroloqlar yaxın günlərdə bəxti gətirəcək üç bürcü açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin bürclər bir neçə gündən sonra böyük sevinc içərisində olacaqlar.

Buğa



Həyatınızın maliyyə tərəfi ön plana çıxacaq. Yeni gəlir mənbəyi tapa, həmçinin gözlənilməz təklif ala bilərsiniz. Bununla belə, maddi durumunuz nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşsa da, bu o demək deyil ki, bütün pulları dərhal xərcləməlisiniz. Pulun bir hissəsini sonraya ayırın. Eyni zamanda, özünüzü xoş bir şeylə sevindirə bilərsiniz.

Şir

Şirlərin şəxsi həyatlarında böyük şansları olacaq. Həyatınızı 180 dərəcə çevirəcək bir insanla təsadüfən qarşılaşa bilərsiniz. Bundan əlavə, o, ilkin olaraq gələcək partnyorunuzu təsəvvür etdiyiniz kimi sizə ideal görünməyə bilər. Lakin onu bir az daha yaxından tanıdıqca başa düşəcəksiniz ki, məhz bu sizə lazım olan insandır. Çox xoşbəxt olacaqsınız.

Xərçəng

Emosional yüksəliş yaşayacaqsınız, bunun sayəsində həftənin son günlərini çox əyləncəli və hadisələrlə keçirə biləcəksiniz. Vücudunuzdakı adrenalin səviyyəsini mütləq artıracaq bəzi ekstremal hərəkətlərə qərar verə bilərsiniz. Bu, çox gözəl bir şey olacaq - özünüzdən gözləmədiyiniz bir şey.

