Dekabrın sonunda pula pul deməyəcək BÜRC

Astroloqlar ilin sonuna qədər pulun yağış kimi başından töküləcəyi bürcü açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu Əqrəb bürcünün nümayəndələridir.

Astroloqların fikrincə, onlar üçün yaxın iki ayda geniş maliyyə pəncərəsi açılacaq. Tərəddüd etməmək, ulduzların verdiyi şanslardan yararlanmaq vacibdir.

Pul uğuru həm hazırkı rəsmi vəzifələrinin icrası, həm də yeni işə keçid və ya işarənin nümayəndələrinin əvvəllər yaxınlaşmaqdan qorxduğu ciddi və çətin layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqələndirilə bilər. İndi onlar üçün böyük bir fürsət dövrü gəlir və imtina etməyin mənası yoxdur.

Əqrəblər israrlı və çalışqandırlarsa, ulduzların köməyi özünü çox gözlətməyəcək və bu bürcün altında doğulan insanlar Yeni ilə əsl zəngin insanlar kimi daxil olacaqlar.

