La Liqanın 17-ci turunda "Real Madrid" "Vilyarreal"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da, "Real" 17 oyundan 42 xal toplayaraq turnir cədvəlində 1-ci pilləyə yüksəlib.16 oyundan 41 xal toplayan "Jirona" ikinci, 17 oyundan 35 xal toplayan "Barselona" 3-cüdür.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.