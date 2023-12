2024-cü ilin əvvəlində COP29-la bağlı xüsusi qrant müsabiqəsi elan ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin İcraçı direktoru Aygün Əliyeva bildirib.

