MEDİA fərdi jurnalist müsabiqəsinin nəticələrini açıqladı

Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) elan etdiyi fərdi jurnalist müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA məlumat yayıb.

Mükafat alanlar siyahısında “Global Media Group”un tərkibində fəaliyyət göstərən media qurumlarından 5 jurnalistin də adı var. Belə ki, "Report" İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Sədrəddin İsmayılov, Tural İbadlı, Oxu.Az-ın əməkdaşı Könül Soltanova, “Kaspi” qəzetinin əməkdaşı Aygün Cəfərova və "Baku Tv"-nin əməkdaşı Piriyev Ceyhun müxtəlif nominasiyalar üzrə qalib gəliblər.

