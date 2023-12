Qripə qarşı peyvəndləməyə yeni başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoru Vüqar Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, qripə qarşı peyvəndlər Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə gətirilib və artıq prosesə başlanılıb:

"Bununla bağlı statistik rəqəmlər bir ay sonra açıqlana bilər".

