Hədiyyə verməyi sevməyən 3 BÜRC

Astroloqlar Yeni il qabağı mağazalarda sevdikləri üçün hədiyyə axtarışında təlaşı sevməyən bürcləri açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən adi hədiyyələrlə başqalarını sevindirmək ənənəsinə məhəl qoymayan üç bürcü təqdim edir.

Dolça

Dolça təbii olaraq qeyri-standart və müstəqildir. Onlar aid olduqları hər şeydə orijinallığı və həqiqiliyi sevirlər. Buna görə ənənəvi bayram hədiyyələri ilə ən az maraqlanırlar. Bu işarə sevdiklərini hədiyyələrlə sevindirməyi sevir, ancaq özünəməxsus şəkildə. Qeyri-adi, yenilikçi hədiyyələr və ya əl işləri alırlar. Dolçalar üçün standart hədiyyələrin arxasındakı satış nöqtəsi izdihamı fikri çox cəlbedicidir.

Qoç

Qoçlar, ümumiyyətlə, çox enerjili və impulsiv olduqları üçün uzun müddət hədiyyələr planlaşdırmağa və ya axtarmağa səbrləri çatmır. Onların tez həll etmək istəyi var, halbuki bayram alış-verişi çox yorucu və vaxt aparır. Seçim imkanı verilsə, daha dinamik və daha az rutin işə üstünlük verəcəklər.

Əqrəb

Əqrəblər həddən artıq ciddi və dərin emosionaldırlar, ona görə də hədiyyə alarkən şəxsi yanaşmaya üstünlük verirlər. Onlar izdihamlı mağazalara baş çəkməyi və kommersiya hədiyyələri almağı sevmirlər. Axı onlar bunu səthi hesab edirlər.

Onlar hədiyyənin nəzərdə tutulduğu şəxslə dərin emosional əlaqəni əks etdirən hədiyyə seçməyə üstünlük verəcəklər. Bu işarənin nümayəndələri hədiyyələrin yaxınlığını və mənasını yüksək qiymətləndirirlər.

